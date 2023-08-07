«Никто не отобрался»: российские спортсмены близки к пропуску юношеской Олимпиады-2024

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и белорусские спортсмены практически лишились шансов выступить на зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее. Международный олимпийский комитет (МОК) сейчас готов допускать их к участию только в нейтральном статусе и при наличии квалификационного норматива, однако выполнить его пока никому не удалось — ни одна из международных федераций по зимним видам спорта до сих пор не вернула спортсменов из России и Белоруссии на свои соревнования.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо, которая в 2018 году принимала взрослую Олимпиаду в Пхёнчхане. Среди спортсменов от 15 до 18 лет Игры состоятся в четвертый раз, в 2020 году в швейцарской Лозанне победу в общекомандном зачете впервые одержала сборная России, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

«На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо, — ответили в МОК на вопрос ТАСС о возможном участии в соревнованиях спортсменов с паспортами России и Белоруссии. — Никаких дальнейших решений принято не было».