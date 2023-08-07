0
0
132
НОВОСТИ

Разведка Запада не нашла свидетельств якобы дезинформации со стороны РФ по Нигеру — СМИ

13:05 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная разведка не нашла доказательств возможных кампаний по дезинформации со стороны России в преддверии переворота в Нигере. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран.

По утверждению издания, западные спецслужбы расследуют, не проводила ли Россия за несколько недель до событий в африканской стране целенаправленные кампании по дезинформации и дестабилизации. По версии источника газеты, пока никаких доказательств найдено не было.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 07.08.2023
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
0
24
13:32 07.08.2023
Знаменитого украинского контрнаступления не существует в действительности - французский эксперт
0
44
12:00 07.08.2023
Командующие ВС Украины и Польши обсудили «угрозы» от нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
0
75
11:00 07.08.2023
ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного — Пушилин
0
87
10:32 07.08.2023
Силы РФ уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
0
97
09:00 07.08.2023
Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
0
99
15:50 06.08.2023
Россия продолжит СВО в обозримом будущем - Песков
0
222
12:30 06.08.2023
Минобороны РФ привело некоторые подробности об уничтожении БПЛА в Московской области
0
234
12:10 06.08.2023
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве - Собянин
0
216
09:30 06.08.2023
Трамп, в случае его избрания президентом США, пообещал Байдену иски в суд «в первый же день»
0
246

Возврат к списку