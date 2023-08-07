Разведка Запада не нашла свидетельств якобы дезинформации со стороны РФ по Нигеру — СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная разведка не нашла доказательств возможных кампаний по дезинформации со стороны России в преддверии переворота в Нигере. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран.

По утверждению издания, западные спецслужбы расследуют, не проводила ли Россия за несколько недель до событий в африканской стране целенаправленные кампании по дезинформации и дестабилизации. По версии источника газеты, пока никаких доказательств найдено не было.