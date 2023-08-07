Посольство КНР запустило работу китайского визового центра в Москве
13:20 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайский визовый сервисный центр в Москве официально открылся в понедельник, говорится в сообщении посольства КНР в РФ. Он находится на улице Василисы Кожиной, дом 1.
«7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве», — сообщили в диппредставительстве КНР.
Там пояснили, что, помимо московского визового центра, россияне с обычными паспортами могут обращаться за визами, включая визы в Гонконг и Макао, в генеральные консульства КНР в Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Кроме этого, с 8 августа граждане РФ смогут подавать заявления в китайский визовый центр в Санкт-Петербурге, расположенный на Литейном проспекте, дом 26, литера А. «Ограничений на подачу документов по регионам нет», — отметили в китайском посольстве.
Как указывается на портале московского визового центра, прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Заявителям необходимо заполнить анкету на получение визы онлайн на сайте и записаться на прием. «Помимо оплаты консульского сбора за выдачу визы посольством Китая, визовый сервисный центр также взимает оплату за свои услуги», — подчеркнули в диппредставительстве Китая, добавив, что ознакомиться со стоимостью услуг визового сервисного центра можно на его сайте.
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