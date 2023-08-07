13:32 Источник: Известия

Знаменитого украинского контрнаступления в действительности не существует. Однако киевский режим, будучи заложником требований Запада, не может прекратить эту самоубийственную безуспешную кампанию, о чем заявил французский полковник, участник конфликтов в Африке и Европе и обладатель множества военных наград Жак Огар.

«Этого знаменитого контрнаступления не существует в действительности. Мы видели лишь несколько тактических маневров, которые сразу же провалились», — объяснил эксперт в беседе с Stratpol от 4 августа.

«Во-первых, войска истощены. Количество солдат постоянно уменьшается, и все об этом знают, но Запад предпочитает об этом умалчивать. Во-вторых, заканчивается техника. Запад сейчас поставляет гораздо меньше техники. Единственное полезное, что Запад продолжает поставлять, — это разведывательная информация», — назвал причины провала ВСУ военный эксперт. Известия