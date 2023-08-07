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НОВОСТИ

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

14:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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