Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.