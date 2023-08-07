Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
14:12 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 6 из 7 фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека в 2021 году, к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима. Единственная среди подсудимых женщина получила условный срок, передает корр. ТАСС из суда.
Судья назначил Армену Аветисяну наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Адалату Гурбанову — 6 лет и 2 месяца колонии, Надиру Мамедову — 6 лет колонии, Микайылу Назарову — 6 лет и 3 месяца колонии, Зауру Джаббарову — 5,5 года колонии, Артему Чабану — 6,5 года лишения свободы, а Татьяне Васильевой — 3 года условно.
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