Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
14:32 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедшие подготовку НАТО и получившие западное вооружение, состоят, в основном, из новобранцев и несут тяжелые потери в ходе контрнаступления украинских войск. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.
«Я потерял очень много [солдат], а многие новички психологически сломлены», — заявил изданию командир одного из таких подразделений. По его словам, бригада понесла очень большие потери в июне в начале контрнаступления, когда столкнулась с натиском российской артиллерии и авиации и минированием территории. Он также отметил, что для многих солдат это был первый опыт военных действий, ставший «жестоким знакомством».
По данным издания, новые бригады украинских войск, которые должны были стать движущей силой контрнаступления, формируются из новобранцев, недавно прошедших базовую военную подготовку после того, как они были призваны или добровольно вступили в ряды ВСУ. Во главе отрядов стоят опытные военные, нередко прошедшие военную подготовку в США.
Газета отмечает, что в начале июня ВСУ столкнулись с тяжелыми потерями, пытаясь идти в наступление против «грандиозной российской обороны». Как минимум одна из новых бригад оказалась настолько ослаблена, что была выведена с поля боя для переформирования.
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