ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
15:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силу Украины (ВСУ) в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступать по четырем направлениям, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях», — сказал он.
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