0
0
124
НОВОСТИ

Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков

15:12 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните не исключила варианта отставки министра обороны Арвидаса Анушаускаса из-за его высказываний о закупке танков, что могло стать разглашением секретной информации. Об этом премьер заявила журналистам.

«Решение Генеральной прокуратуры о начале предварительного следствия по данному факту само по себе никаких выводов не несет, поэтому оснований требовать от министра политической ответственности не вижу», — сказала она.

Однако глава правительства не исключила того, что ситуация может принять неблагоприятный для Анушаускаса оборот. «Если ситуация станет развиваться именно так, я соответственно оценю его действия и попрошу подать в отставку, но пока этого нет», — подчеркнула Шимоните.

Генеральная прокуратура приступила к расследованию возможного предания министром огласке секретной информации о планах приобретения танков. После заседания на прошлой неделе государственного совета обороны он заявил журналистам, что Вильнюс в порядке обеспечения своей армии тяжелой бронетехникой остановился на варианте закупки в Германии танков «Леопард». Политики и власти Литвы не могут понять и договориться, являлась ли эта информация предназначенной лишь для служебного пользования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:32 07.08.2023
Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
0
71
15:28 07.08.2023
Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка
0
75
15:00 07.08.2023
ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
0
118
14:32 07.08.2023
Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
0
188
14:12 07.08.2023
Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
0
197
14:00 07.08.2023
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
0
202
13:32 07.08.2023
Знаменитого украинского контрнаступления не существует в действительности - французский эксперт
0
259
13:29 07.08.2023
Собянин: Более 19 млрд руб с начала года выделили на развитие малого и среднего бизнеса Москвы
0
207
13:20 07.08.2023
Посольство КНР запустило работу китайского визового центра в Москве
0
245
13:05 07.08.2023
Разведка Запада не нашла свидетельств якобы дезинформации со стороны РФ по Нигеру — СМИ
0
253

Возврат к списку