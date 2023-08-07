Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните не исключила варианта отставки министра обороны Арвидаса Анушаускаса из-за его высказываний о закупке танков, что могло стать разглашением секретной информации. Об этом премьер заявила журналистам.

«Решение Генеральной прокуратуры о начале предварительного следствия по данному факту само по себе никаких выводов не несет, поэтому оснований требовать от министра политической ответственности не вижу», — сказала она.

Однако глава правительства не исключила того, что ситуация может принять неблагоприятный для Анушаускаса оборот. «Если ситуация станет развиваться именно так, я соответственно оценю его действия и попрошу подать в отставку, но пока этого нет», — подчеркнула Шимоните.

Генеральная прокуратура приступила к расследованию возможного предания министром огласке секретной информации о планах приобретения танков. После заседания на прошлой неделе государственного совета обороны он заявил журналистам, что Вильнюс в порядке обеспечения своей армии тяжелой бронетехникой остановился на варианте закупки в Германии танков «Леопард». Политики и власти Литвы не могут понять и договориться, являлась ли эта информация предназначенной лишь для служебного пользования.