Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система распознавания лиц отечественного производства в 2022 году использовалась в 36 странах мира, в том числе на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на Чемпионате мира [по футболу]. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз. В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на Чемпионате мира в Катаре», — сказал Чемезов.