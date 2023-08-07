Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
15:32 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система распознавания лиц отечественного производства в 2022 году использовалась в 36 странах мира, в том числе на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на Чемпионате мира [по футболу]. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз. В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на Чемпионате мира в Катаре», — сказал Чемезов.
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