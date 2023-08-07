0
0
78
НОВОСТИ

Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре

15:32 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система распознавания лиц отечественного производства в 2022 году использовалась в 36 странах мира, в том числе на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на Чемпионате мира [по футболу]. Признана одной из лучших сегодня: в 2021 году NtechLab признана самой точной в мире, тем более с учетом террористических угроз. В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на Чемпионате мира в Катаре», — сказал Чемезов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:28 07.08.2023
Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка
0
75
15:12 07.08.2023
Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков
0
114
15:00 07.08.2023
ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
0
118
14:32 07.08.2023
Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
0
188
14:12 07.08.2023
Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
0
197
14:00 07.08.2023
Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
0
202
13:32 07.08.2023
Знаменитого украинского контрнаступления не существует в действительности - французский эксперт
0
259
13:29 07.08.2023
Собянин: Более 19 млрд руб с начала года выделили на развитие малого и среднего бизнеса Москвы
0
207
13:20 07.08.2023
Посольство КНР запустило работу китайского визового центра в Москве
0
245
13:05 07.08.2023
Разведка Запада не нашла свидетельств якобы дезинформации со стороны РФ по Нигеру — СМИ
0
253

Возврат к списку