В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
16:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в УФСБ РФ по региону.
«УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД России по Херсонской области предотвращен террористический акт в г. Новая Каховка. На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», — сообщили в управлении.
НОВОСТИ
- 17:12 07.08.2023
- В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше
- 17:00 07.08.2023
- МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин
- 16:32 07.08.2023
- В турецком порту произошел взрыв во время загрузки судна зерном
- 16:12 07.08.2023
- Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани
- 15:32 07.08.2023
- Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
- 15:28 07.08.2023
- Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка
- 15:12 07.08.2023
- Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков
- 15:00 07.08.2023
- ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
- 14:32 07.08.2023
- Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
- 14:12 07.08.2023
- Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать