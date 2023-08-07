В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в УФСБ РФ по региону.

«УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД России по Херсонской области предотвращен террористический акт в г. Новая Каховка. На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», — сообщили в управлении.