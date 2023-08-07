Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани
16:12 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузового «Мицубиси-Фусо» и микроавтобуса, перевозившего детей, на автодороге Краснодар — Ейск на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Около 13:00 мск в Брюховецком районе на автодороге Краснодар — Ейск произошло ДТП с грузовым „Мицубиси-Фусо“ и микроавтобусом. В „Газели“ из Каневского района в Краснодар ехали дети на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи», — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.
Новости
- 17:12 07.08.2023
- В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше
- 17:00 07.08.2023
- МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин
- 16:32 07.08.2023
- В турецком порту произошел взрыв во время загрузки судна зерном
- 16:00 07.08.2023
- В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
- 15:32 07.08.2023
- Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
- 15:28 07.08.2023
- Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка
- 15:12 07.08.2023
- Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков
- 15:00 07.08.2023
- ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
- 14:32 07.08.2023
- Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
- 14:12 07.08.2023
- Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать