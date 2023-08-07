Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузового «Мицубиси-Фусо» и микроавтобуса, перевозившего детей, на автодороге Краснодар — Ейск на Кубани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Около 13:00 мск в Брюховецком районе на автодороге Краснодар — Ейск произошло ДТП с грузовым „Мицубиси-Фусо“ и микроавтобусом. В „Газели“ из Каневского района в Краснодар ехали дети на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток (15 лет) погиб в автомобиле скорой помощи», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.