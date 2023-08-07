МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин
17:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти требуют от Соединенных Штатов прекратить сеять раздор в регионе под предлогом оказания поддержки Филиппинам при возникновении инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.
«Мы настаиваем, чтобы американская сторона перестала использовать проблему Южно-Китайского моря для того, чтобы сеять раздор и провоцировать отчуждение», — отмечается в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая. В нем указывается, что планы Вашингтона ущемлять суверенитет КНР при помощи Манилы «абсолютно не могут увенчаться успехом».
Министерство иностранных дел Китая уточнило, что попытки американских властей оказать давление на Пекин с нарушением морских конвенций ООН «противозаконны и бесполезны». «КНР выражает решительный протест, — подчеркивается в заявлении. — Мы настаиваем, чтобы США уважали усилия стран региона по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море».
В субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом, в ходе которого корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения Соединенные Штаты будут вынуждены действовать в соответствии с четвертой статьей договора о взаимной обороне, заключенного между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.
НОВОСТИ
- 17:12 07.08.2023
- В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше
- 16:32 07.08.2023
- В турецком порту произошел взрыв во время загрузки судна зерном
- 16:12 07.08.2023
- Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани
- 16:00 07.08.2023
- В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
- 15:32 07.08.2023
- Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
- 15:28 07.08.2023
- Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка
- 15:12 07.08.2023
- Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков
- 15:00 07.08.2023
- ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
- 14:32 07.08.2023
- Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
- 14:12 07.08.2023
- Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать