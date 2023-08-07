МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти требуют от Соединенных Штатов прекратить сеять раздор в регионе под предлогом оказания поддержки Филиппинам при возникновении инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

«Мы настаиваем, чтобы американская сторона перестала использовать проблему Южно-Китайского моря для того, чтобы сеять раздор и провоцировать отчуждение», — отмечается в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая. В нем указывается, что планы Вашингтона ущемлять суверенитет КНР при помощи Манилы «абсолютно не могут увенчаться успехом».

Министерство иностранных дел Китая уточнило, что попытки американских властей оказать давление на Пекин с нарушением морских конвенций ООН «противозаконны и бесполезны». «КНР выражает решительный протест, — подчеркивается в заявлении. — Мы настаиваем, чтобы США уважали усилия стран региона по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море».

В субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом, в ходе которого корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения Соединенные Штаты будут вынуждены действовать в соответствии с четвертой статьей договора о взаимной обороне, заключенного между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.