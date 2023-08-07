0
0
99
НОВОСТИ

В турецком порту произошел взрыв во время загрузки судна зерном

16:32 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва в порту в городе Коджаэли на западе Турции, сообщил ТАСС источник в порту.

«Власти сообщают, что ранения получили пять человек. Взрыв прогремел на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов. Предположительно, во время загрузки судна зерном. Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами», — сказал собеседник агентства.

Телеканал A-haber сообщает, что взрыв был такой силы, что в расположенных в районе порта домах выбило стекла, что вызвало панику среди населения.

Густые клубы дыма видны из разных частей города.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 07.08.2023
В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше
0
42
17:00 07.08.2023
МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин
0
70
16:12 07.08.2023
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани
0
146
16:00 07.08.2023
В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
0
170
15:32 07.08.2023
Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
0
202
15:28 07.08.2023
Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка
0
189
15:12 07.08.2023
Премьер Литвы не исключила отставки министра обороны из-за высказываний о закупке танков
0
261
15:00 07.08.2023
ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
0
236
14:32 07.08.2023
Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
0
286
14:12 07.08.2023
Суд приговорил к лишению свободы 6 из 7 фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
0
301

Возврат к списку