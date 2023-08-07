В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании начали размещать нелегальных мигрантов на барже Bibby Stockholm, которая ранее оказалась в центре ожесточенных дискуссий между правительством и правозащитными организациями. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, в понедельник первые постояльцы прибыли на борт плавучего отеля. Он пришвартован в гавани Портленда, расположенной на одноименном острове в проливе Ла-Манш на юго-западе Англии.

По информации телеканала Sky News, сначала на барже будет размещена группа из 50 мужчин, которые ждут рассмотрения своих заявок на получение убежища в Великобритании. Всего же баржа, представляющая собой трехэтажное здание длиной 93 метра, способна вместить 506 человек. Это более чем в два раза превышает прежний показатель вместимости судна, когда оно использовалось для размещения работников энергетических компаний, обслуживающих месторождения на шельфе.

Изначально Bibby Stockholm имела 222 каюты для одноместного размещения. После того, как было принято решение использовать ее для нелегальных мигрантов, в каютах были установлены двухъярусные кровати, под проживание людей были переделаны и некоторые территории общего пользования.