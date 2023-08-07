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Причиной взрыва в порту в Турции стала детонация зерновой пыли

17:32 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в турецком порту, пострадали 13 человек, сообщил глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал.

«Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли. Ранения получили 13 человек, одного из них вытащили из-под обломков после взрыва», — сказал он в эфире телеканала A-haber.

Власти провинции Коджаэли также сообщают, что повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту.

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