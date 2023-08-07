Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление в составе свыше 3 тыс. военнослужащих
18:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США.
Как она уточнила, это подкрепление прибыло в Красное море 6 августа на борту десантных кораблей Bataan («Батаан») и Carter Hall («Картер Холл»). Речь идет, по словам пресс-службы, о том самом развертывании сил и средств, о котором ранее объявляло правительство США. В регион переброшен не только дополнительный личный состав ВМС и Корпуса морской пехоты США, но и самолеты, вертолеты, конвертопланы, амфибийные средства высадки десанта.
В конце июля о таких планах заявляло Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США. Оно утверждало, что министр обороны США Ллойд Остин отдал соответствующее распоряжение «на фоне попыток Ирана захватить торговые суда в зоне ответственности СЕНТКОМ».
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