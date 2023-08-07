Украинский суд приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких) приговорен к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины». Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

«По материалам Службы безопасности Украины осужден глава Тульчинской епархии УПЦ, который публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины, — говорится в сообщении ведомства. — Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказание — пять лет лишения свободы».

Митрополита осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: «за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины».