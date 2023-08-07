Для новых учебников по истории переписали разделы с 1970-х по нулевые годы — Мединский
19:20 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах для новых учебников по истории России были полностью переработаны и переписаны. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
«Полностью переработаны, переписаны разделы „70-е“, „80-е“, „90-е“ и „нулевые“ годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — сказал он на презентации в ТАСС нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.
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