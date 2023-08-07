Суд в Москве заочно приговорил Глуховского* к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом), сочтя его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета», — сказал собеседник агентства.

По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине.