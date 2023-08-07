Суд в Москве заочно приговорил Глуховского* к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ
20:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского* (признан иноагентом), сочтя его виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета», — сказал собеседник агентства.
По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине.
НОВОСТИ
- 19:20 07.08.2023
- Для новых учебников по истории переписали разделы с 1970-х по нулевые годы — Мединский
- 18:40 07.08.2023
- Украинский суд приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы
- 18:00 07.08.2023
- Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление в составе свыше 3 тыс. военнослужащих
- 17:32 07.08.2023
- Причиной взрыва в порту в Турции стала детонация зерновой пыли
- 17:12 07.08.2023
- В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше
- 17:00 07.08.2023
- МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин
- 16:32 07.08.2023
- В турецком порту произошел взрыв во время загрузки судна зерном
- 16:12 07.08.2023
- Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани
- 16:00 07.08.2023
- В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
- 15:32 07.08.2023
- Российская система распознавания лиц использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать