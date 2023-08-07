Столкновения между протурецкими формированиями и курдами произошли в сирийской Хасеке

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения между лояльными Турции формированиями вооруженной сирийской оппозиции и поддерживаемыми США курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС) произошли в сирийской провинции Хасеке (расположена на северо-востоке арабской республики). Об этом сообщила газета Al Watan.

По ее сведениям, вспыхнувшие в северо-западной части Хасеке стычки сопровождались обстрелами с обеих сторон. Как утверждает издание, причиной конфликта стало убийство курдами пятерых бойцов протурецких формирований.

Отмечается, что местные жители в страхе покидают район.