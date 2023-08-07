Останки около 100 тел обнаружены на месте бывшего фашистского концлагеря в Ленобласти
21:20 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисковики нашли останки около 100 тел в Волосовском районе Ленинградской области на месте бывшего фашистского концлагеря «Дулаг-102». В захоронении, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. тел расстрелянных узников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.
«В полутора километрах от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключенные „Дулага-102“. <…> В ходе осмотра извлечены скелетированные останки около сотни граждан, в том числе, предположительно, детей, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды», — говорится в сообщении.
По данным архивных документов, в захоронении могут находиться останки около 2 тыс. человек.
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