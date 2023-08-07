Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области
22:00 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приземлили в Курской области, один из них был с символикой украинских националистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“ — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам», — написал Старовойт.
В субботу украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльске Курской области, повреждения получили окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Никто из местных жителей не пострадал.
Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 года украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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