Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приземлили в Курской области, один из них был с символикой украинских националистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“ — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам», — написал Старовойт.

В субботу украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльске Курской области, повреждения получили окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Никто из местных жителей не пострадал.

Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 года украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.