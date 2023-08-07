Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в чемпионате мира
22:40 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не допустил ни одного россиянина до участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба IWF.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде.
«Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, 7 человек обслуживающего персонала и 1 технический судья — все они имеют белорусские паспорта», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.
НОВОСТИ
- 22:00 07.08.2023
- Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области
- 21:20 07.08.2023
- Останки около 100 тел обнаружены на месте бывшего фашистского концлагеря в Ленобласти
- 20:40 07.08.2023
- Столкновения между протурецкими формированиями и курдами произошли в сирийской Хасеке
- 20:00 07.08.2023
- Суд в Москве заочно приговорил Глуховского* к 8 годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ
- 19:20 07.08.2023
- Для новых учебников по истории переписали разделы с 1970-х по нулевые годы — Мединский
- 18:40 07.08.2023
- Украинский суд приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы
- 18:00 07.08.2023
- Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление в составе свыше 3 тыс. военнослужащих
- 17:32 07.08.2023
- Причиной взрыва в порту в Турции стала детонация зерновой пыли
- 17:12 07.08.2023
- В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше
- 17:00 07.08.2023
- МИД КНР потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать