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Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в чемпионате мира

22:40 07.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не допустил ни одного россиянина до участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде.

«Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, 7 человек обслуживающего персонала и 1 технический судья — все они имеют белорусские паспорта», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.

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