ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сообщил Кодрян.

По словам начальника пресс-центра, у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 военнослужащих ВСУ.