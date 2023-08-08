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ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра

09:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие на херсонском направлении пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сообщил Кодрян.

По словам начальника пресс-центра, у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 военнослужащих ВСУ.

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