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Китайские хакеры взломали оборонные сети Японии в 2020 году — WP

09:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры из Китая получили доступ к японским сетям связи военного назначения осенью 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших высокопоставленных американских чиновников.

Как утверждает газета, Агентство национальной безопасности США обнаружило, что осенью 2020 года китайские военные хакеры взломали секретные оборонные сети Японии.

Несмотря на то что Токио предпринял шаги для укрепления своих систем, они по-прежнему считаются недостаточно защищенными от вмешательства Пекина, пишет газета. Это, по мнению источников издания, может препятствовать более широкому обмену разведывательными данными между Пентагоном и Министерством обороны Японии.

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