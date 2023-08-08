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Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ

09:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 тысяч молдаван покинули в течение последнего года страну из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Адриан Лебединский.

«Люди убегают из страны — за последний год порядка 100 тысяч человек уехали. Я понимаю, для России это ничто, а для Молдавии, где 2,5 млн избирателей, это очень много. Сейчас [власти] пытаются готовить законы, чтобы каким-то образом облегчить нахождение иностранцев на территории [страны], в том числе для рабочей силы. Но они будут неэффективны, пока энергетика будет дорогой», — сказал он.

По словам Лебединского, значительная часть покинувших Молдавию людей перебирается в западные страны. «Сейчас в Россию сложно ездить, учитывая дороговизну билетов. Но у нас большинство имеет двойное гражданство — и молдавское, и румынское. Соответственно, они спокойно могут находиться на территории Евросоюза, но я знаю, что много наших находится и на территории Соединенных Штатов, и Канады, по всему свету», — проинформировал он.

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