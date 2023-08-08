Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ
09:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 100 тысяч молдаван покинули в течение последнего года страну из-за ухудшающейся социально-экономической ситуации. Об этом сообщил в интервью газете «Известия» глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Адриан Лебединский.
«Люди убегают из страны — за последний год порядка 100 тысяч человек уехали. Я понимаю, для России это ничто, а для Молдавии, где 2,5 млн избирателей, это очень много. Сейчас [власти] пытаются готовить законы, чтобы каким-то образом облегчить нахождение иностранцев на территории [страны], в том числе для рабочей силы. Но они будут неэффективны, пока энергетика будет дорогой», — сказал он.
По словам Лебединского, значительная часть покинувших Молдавию людей перебирается в западные страны. «Сейчас в Россию сложно ездить, учитывая дороговизну билетов. Но у нас большинство имеет двойное гражданство — и молдавское, и румынское. Соответственно, они спокойно могут находиться на территории Евросоюза, но я знаю, что много наших находится и на территории Соединенных Штатов, и Канады, по всему свету», — проинформировал он.
Новости
- 10:15 08.08.2023
- Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счета в банки Индии
- 10:05 08.08.2023
- В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко
- 10:00 08.08.2023
- Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов
- 09:56 08.08.2023
- Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами
- 09:20 08.08.2023
- Китайские хакеры взломали оборонные сети Японии в 2020 году — WP
- 09:05 08.08.2023
- Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей»
- 09:00 08.08.2023
- ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра
- 08:20 08.08.2023
- Вступает в силу соглашение Японии с Австралией об облегченном передвижении войск
- 08:10 08.08.2023
- Военно-морские учения РФ и Китая у берегов Аляски для США не угроза - Белый дом
- 07:20 08.08.2023
- Россияне обращаются ко врачу только в крайнем случае - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать