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Более 900 человек утонули в РФ за июль - МЧС РФ

07:10 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС России в июле спасли на водоемах страны 300 человек, более 900 человек утонули. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Только в июле на водоемах погибли более 900 человек. Спасено в три раза меньше этого количества», — сказали в ведомстве.

В связи с жаркой погодой сотрудники МЧС РФ проводят на водоемах рейды. С начала лета выявлено 6,7 тыс. детей, находившихся у воды без присмотра взрослых, их выпроводили с берега и передали родителям.

«Самая распространенная причина детских трагедий — безнадзорность со стороны родителей. Даже самые безобидные шалости на воде могут иметь печальные последствия. Оставлять детей одних — значит подвергать их опасности», — цитируют в пресс-службе мнение главы МЧС РФ Александра Куренкова.

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