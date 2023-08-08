Более 900 человек утонули в РФ за июль - МЧС РФ

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС России в июле спасли на водоемах страны 300 человек, более 900 человек утонули. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.



«Только в июле на водоемах погибли более 900 человек. Спасено в три раза меньше этого количества», — сказали в ведомстве.



В связи с жаркой погодой сотрудники МЧС РФ проводят на водоемах рейды. С начала лета выявлено 6,7 тыс. детей, находившихся у воды без присмотра взрослых, их выпроводили с берега и передали родителям.



«Самая распространенная причина детских трагедий — безнадзорность со стороны родителей. Даже самые безобидные шалости на воде могут иметь печальные последствия. Оставлять детей одних — значит подвергать их опасности», — цитируют в пресс-службе мнение главы МЧС РФ Александра Куренкова.



