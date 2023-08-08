В Джидде не было дипломатического успеха на консультациях по Украине - посол РФ в США
07:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было», — отметил он, комментируя высказывания представителя Госдепартамента о том, что консультации оказались продуктивными. «Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Россию. Перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают „порядок, основанный на правилах“, — добавил Антонов. — Отсюда вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской „мирной формулы“ не было и в помине».
«Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов. Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно? — указал дипломат. — Действия вашингтонских „миротворцев“ не выдерживают никакой критики. Одни сплошные двойные стандарты: сперва исключают нашу страну из переговорного процесса, а затем публично обвиняют нас в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы, развязанного США и их сателлитами».
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