В Джидде не было дипломатического успеха на консультациях по Украине - посол РФ в США

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США, выступая с утверждениями о продуктивности состоявшихся в саудовском городе Джидда консультаций по Украине, выдает желаемое за действительное, на них не было никакой поддержки пресловутой киевской «мирной формулы». Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.



«Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было», — отметил он, комментируя высказывания представителя Госдепартамента о том, что консультации оказались продуктивными. «Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Россию. Перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают „порядок, основанный на правилах“, — добавил Антонов. — Отсюда вполне ожидаемый результат встречи — отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской „мирной формулы“ не было и в помине».



«Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов. Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно? — указал дипломат. — Действия вашингтонских „миротворцев“ не выдерживают никакой критики. Одни сплошные двойные стандарты: сперва исключают нашу страну из переговорного процесса, а затем публично обвиняют нас в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы, развязанного США и их сателлитами».



