Россияне обращаются ко врачу только в крайнем случае - опрос

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

75% россиян посещают больницу только в крайнем случае — при острой или не проходящей в течение долгого времени боли. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ и Фонда помощи взрослым онкопациентам «Онкологика».



Опрос показал, что при недомогании или боли к врачу сразу обращается каждый десятый житель России (10% респондентов). Чаще это присуще мужчинам (12% против 9% женщин).



«89% россиян, имея реальные жалобы, не торопятся обращаться в медицинские учреждения. В группу тех, кто предпочитает игнорировать врачей, входят три категории: те, кто старается избежать визита к врачу вовсе (14%), те, кто обращается только в экстренных ситуациях с острой болью (36%), те, кто решается на визит к врачу только в случае длительной и непроходящей боли (39%). В состав второй и третьей групп входят 75% населения», — говорится в результатах исследования.



При этом 47% респондентов от похода к врачу останавливает мнение о том, что попасть на прием сложно. Второй по распространенности барьер — нехватка времени, о ней заявили 29% опрошенных, прежде всего — работающие россияне в возрасте от 25 до 34 лет. О незнании того, к какому специалисту обращаться, заявили 20% респондентов. Среди других, менее влиятельных факторов, останавливающих от посещения медучреждения при наличии симптомов: недоверие врачам или боязнь получить информацию о каком-либо серьезном заболевании (по 14%), наличие других, более важных забот (13%) и чувство неловкости, которое возникает при врачебном осмотре и рассказе о своих жалобах (9%).



По словам руководителя исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Адели Кавеевой, для улучшения ситуации нужно активнее информировать жителей о возможностях прохождения бесплатного медобследования, объяснять, что своевременная диагностика ускоряет и облегчает лечение. «Это позволит снизить влияние основных барьеров для посещения врача, а более глубокое изучение барьеров и потребностей населения позволит оптимизировать работу по информированию, понять, каких учреждений и услуг не хватает разным социальным группам», — приводится комментарий Кавеевой в исследовании.



Всероссийский опрос проводился в июле 2023 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.э





