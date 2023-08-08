Россияне обращаются ко врачу только в крайнем случае - опрос
07:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрос показал, что при недомогании или боли к врачу сразу обращается каждый десятый житель России (10% респондентов). Чаще это присуще мужчинам (12% против 9% женщин).
«89% россиян, имея реальные жалобы, не торопятся обращаться в медицинские учреждения. В группу тех, кто предпочитает игнорировать врачей, входят три категории: те, кто старается избежать визита к врачу вовсе (14%), те, кто обращается только в экстренных ситуациях с острой болью (36%), те, кто решается на визит к врачу только в случае длительной и непроходящей боли (39%). В состав второй и третьей групп входят 75% населения», — говорится в результатах исследования.
При этом 47% респондентов от похода к врачу останавливает мнение о том, что попасть на прием сложно. Второй по распространенности барьер — нехватка времени, о ней заявили 29% опрошенных, прежде всего — работающие россияне в возрасте от 25 до 34 лет. О незнании того, к какому специалисту обращаться, заявили 20% респондентов. Среди других, менее влиятельных факторов, останавливающих от посещения медучреждения при наличии симптомов: недоверие врачам или боязнь получить информацию о каком-либо серьезном заболевании (по 14%), наличие других, более важных забот (13%) и чувство неловкости, которое возникает при врачебном осмотре и рассказе о своих жалобах (9%).
По словам руководителя исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Адели Кавеевой, для улучшения ситуации нужно активнее информировать жителей о возможностях прохождения бесплатного медобследования, объяснять, что своевременная диагностика ускоряет и облегчает лечение. «Это позволит снизить влияние основных барьеров для посещения врача, а более глубокое изучение барьеров и потребностей населения позволит оптимизировать работу по информированию, понять, каких учреждений и услуг не хватает разным социальным группам», — приводится комментарий Кавеевой в исследовании.
Всероссийский опрос проводился в июле 2023 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.э
НОВОСТИ
- 22:00 07.08.2023
- Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области
- 20:40 07.08.2023
- Столкновения между протурецкими формированиями и курдами произошли в сирийской Хасеке
- 15:00 07.08.2023
- ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
- 14:32 07.08.2023
- Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
- 14:00 07.08.2023
- Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
- 13:32 07.08.2023
- Знаменитого украинского контрнаступления не существует в действительности - французский эксперт
- 12:00 07.08.2023
- Командующие ВС Украины и Польши обсудили «угрозы» от нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- 11:00 07.08.2023
- ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного — Пушилин
- 10:32 07.08.2023
- Силы РФ уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
- 09:00 07.08.2023
- Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать