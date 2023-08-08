Военно-морские учения РФ и Китая у берегов Аляски для США не угроза - Белый дом
08:10 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вооруженные силы США активно следят за российско-китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения по-прежнему идут в международных водах. И они не были сочтены угрозой. В этом заключается оценка Министерства обороны США», — сказала официальный представитель американского президента. Она беседовала с репортерами на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Аризона. Никаких дальнейших комментариев на тему нынешних российско-китайских маневров от Жан-Пьер не последовало.
НОВОСТИ
- 22:00 07.08.2023
- Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области
- 20:40 07.08.2023
- Столкновения между протурецкими формированиями и курдами произошли в сирийской Хасеке
- 15:00 07.08.2023
- ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать по четырем направлениям — МО РФ
- 14:32 07.08.2023
- Подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери — NYT
- 14:00 07.08.2023
- Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
- 13:32 07.08.2023
- Знаменитого украинского контрнаступления не существует в действительности - французский эксперт
- 12:00 07.08.2023
- Командующие ВС Украины и Польши обсудили «угрозы» от нахождения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- 11:00 07.08.2023
- ВСУ перебрасывают резервы в районы Старомайорского и Урожайного — Пушилин
- 10:32 07.08.2023
- Силы РФ уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
- 09:00 07.08.2023
- Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать