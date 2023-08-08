Военно-морские учения РФ и Китая у берегов Аляски для США не угроза - Белый дом

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не считают угрозой своей безопасности военно-морские учения России и Китая, идущие у берегов Аляски. Об этом заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Вооруженные силы США активно следят за российско-китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения по-прежнему идут в международных водах. И они не были сочтены угрозой. В этом заключается оценка Министерства обороны США», — сказала официальный представитель американского президента. Она беседовала с репортерами на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Аризона. Никаких дальнейших комментариев на тему нынешних российско-китайских маневров от Жан-Пьер не последовало.



