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Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей»

09:05 08.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей» в Чёрном море. Это может произойти, если Москва продолжит блокировать зерновой коридор, заявил президент Украины в беседе с аргентинским изданием La Nacion.

«Россия должна понять, что если она продолжит в том же духе, у неё не останется ни одного корабля к концу конфликта», — сообщил Зеленский. По его словам, Украина готова «защищаться», если РФ продолжит доминировать в Чёрном море.

Украинский лидер добавил, что после прекращения действия «зерновой сделки» Киев вынужден искать обходные пути для экспорта продукции.  Говорит Москва

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