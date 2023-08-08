Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей»
09:05 08.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей» в Чёрном море. Это может произойти, если Москва продолжит блокировать зерновой коридор, заявил президент Украины в беседе с аргентинским изданием La Nacion.
«Россия должна понять, что если она продолжит в том же духе, у неё не останется ни одного корабля к концу конфликта», — сообщил Зеленский. По его словам, Украина готова «защищаться», если РФ продолжит доминировать в Чёрном море.
Украинский лидер добавил, что после прекращения действия «зерновой сделки» Киев вынужден искать обходные пути для экспорта продукции. Говорит Москва
Новости
- 10:15 08.08.2023
- Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счета в банки Индии
- 10:05 08.08.2023
- В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко
- 10:00 08.08.2023
- Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов
- 09:56 08.08.2023
- Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами
- 09:32 08.08.2023
- Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ
- 09:20 08.08.2023
- Китайские хакеры взломали оборонные сети Японии в 2020 году — WP
- 09:00 08.08.2023
- ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра
- 08:20 08.08.2023
- Вступает в силу соглашение Японии с Австралией об облегченном передвижении войск
- 08:10 08.08.2023
- Военно-морские учения РФ и Китая у берегов Аляски для США не угроза - Белый дом
- 07:20 08.08.2023
- Россияне обращаются ко врачу только в крайнем случае - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать