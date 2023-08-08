В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко
10:05 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, соответствующие подходы сейчас отрабатываются в пилотном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <…> Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — сказал он на брифинге для журналистов в Уфе.
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