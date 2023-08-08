0
0
0
НОВОСТИ

В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко

10:05 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, соответствующие подходы сейчас отрабатываются в пилотном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <…> Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — сказал он на брифинге для журналистов в Уфе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 08.08.2023
Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов
0
52
09:56 08.08.2023
Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами
0
56
09:32 08.08.2023
Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ
0
114
09:20 08.08.2023
Китайские хакеры взломали оборонные сети Японии в 2020 году — WP
0
131
09:05 08.08.2023
Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей»
0
156
09:00 08.08.2023
ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра
0
148
08:20 08.08.2023
Вступает в силу соглашение Японии с Австралией об облегченном передвижении войск
0
215
08:10 08.08.2023
Военно-морские учения РФ и Китая у берегов Аляски для США не угроза - Белый дом
0
227
07:20 08.08.2023
Россияне обращаются ко врачу только в крайнем случае - опрос
0
288
07:20 08.08.2023
В Джидде не было дипломатического успеха на консультациях по Украине - посол РФ в США
0
280

Возврат к списку