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НОВОСТИ

«Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа — Севгидромет

10:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

«Сомов» сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

«Удалось снять с мели самостоятельно», — сказал Ершов.

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