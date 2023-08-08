«Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа — Севгидромет
10:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.
«Сомов» сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.
«Удалось снять с мели самостоятельно», — сказал Ершов.
НОВОСТИ
- 11:32 08.08.2023
- Почти 2 тыс. нелегальных мигрантов ежедневно прибывают из Мексики в штат Аризона
- 11:20 08.08.2023
- Версия диверсии при взрыве в порту Дериндже слабая — глава Турецкого зернового совета
- 11:05 08.08.2023
- Зеленский повторит судьбу Саакашвили — Володин
- 11:00 08.08.2023
- Тайвань в два раза увеличит численность военной полиции
- 10:32 08.08.2023
- Россия решит задачи СВО, раздавит врагов и добьется мира на своих условиях — Медведев
- 10:15 08.08.2023
- Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счета в банки Индии
- 10:05 08.08.2023
- В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко
- 10:00 08.08.2023
- Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов
- 09:56 08.08.2023
- Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами
- 09:32 08.08.2023
- Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать