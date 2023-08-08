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Россия решит задачи СВО, раздавит врагов и добьется мира на своих условиях — Медведев

10:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет достаточно сил для решения всех задач специальной военной операции, несмотря на практически открытое противодействие ей всей системы НАТО. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он провел параллели между нынешним конфликтом и событиями августа 2008 года в Южной Осетии.

«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!» — подчеркнул Медведев.

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