0
0
23
НОВОСТИ

Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами

09:56 08.08.2023

В северо-восточной части Москвы будут открыты несколько важных социальных объектов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, например, в Алексеевском районе начнут работать два спорткомплекса с бассейнами. «Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений – школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, - сообщил глава города у себя в Telegram-канале. - Объект готов на 75%, ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем».

Кроме того, одобрен проект еще одного комплекса для занятий по плаванию, общефизической и силовой подготовке, где будет действовать бассейн с 10 дорожками в 25 м, а также шестиметровый детский бассейн и зал сухого плавания. В спорткомплексе смогут заниматься более 170 горожан в смену. Бассейны будут адаптированы для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

По словам мэра, в Останкинском районе планируется возвести детский сад на 200 мест, а в Бабушкинском районе до конца года завершится строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. А в Бибиреве уже строят спортивный комплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами – 25-метровым на восемь дорожек и детским для обучения плаванию. Территория рядом со спорткомплексом планируют озеленить и благоустроить.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 08.08.2023
В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко
0
36
10:00 08.08.2023
Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов
0
52
09:32 08.08.2023
Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ
0
114
09:20 08.08.2023
Китайские хакеры взломали оборонные сети Японии в 2020 году — WP
0
131
09:05 08.08.2023
Зеленский пригрозил «оставить Россию без кораблей»
0
156
09:00 08.08.2023
ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра
0
148
08:20 08.08.2023
Вступает в силу соглашение Японии с Австралией об облегченном передвижении войск
0
215
08:10 08.08.2023
Военно-морские учения РФ и Китая у берегов Аляски для США не угроза - Белый дом
0
227
07:20 08.08.2023
Россияне обращаются ко врачу только в крайнем случае - опрос
0
288
07:20 08.08.2023
В Джидде не было дипломатического успеха на консультациях по Украине - посол РФ в США
0
280

Возврат к списку