Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами
09:56 08.08.2023
В северо-восточной части Москвы будут открыты несколько важных социальных объектов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, например, в Алексеевском районе начнут работать два спорткомплекса с бассейнами. «Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений – школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, - сообщил глава города у себя в Telegram-канале. - Объект готов на 75%, ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем».
Кроме того, одобрен проект еще одного комплекса для занятий по плаванию, общефизической и силовой подготовке, где будет действовать бассейн с 10 дорожками в 25 м, а также шестиметровый детский бассейн и зал сухого плавания. В спорткомплексе смогут заниматься более 170 горожан в смену. Бассейны будут адаптированы для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
По словам мэра, в Останкинском районе планируется возвести детский сад на 200 мест, а в Бабушкинском районе до конца года завершится строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. А в Бибиреве уже строят спортивный комплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами – 25-метровым на восемь дорожек и детским для обучения плаванию. Территория рядом со спорткомплексом планируют озеленить и благоустроить.
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