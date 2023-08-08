Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счета в банки Индии
10:15 08.08.2023
Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии. Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение СберБанк Онлайн (на устройствах с Android – от версии 14.4 и выше, с iOS – от 14.11 и выше) или веб-версию интернет-банка.
Если на сберегательном счете клиента Сбера лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли – российская валюта.
Минимальная сумма перевода – 50 тыс. рупий или рублей в зависимости от валюты перевода. Комиссия банка – 1% от суммы перевода. Срок доставки – до трех рабочих дней.
«Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте – в рупиях со своего сберегательного счета. Учитывая, насколько активно сейчас развивается сотрудничество между нашими странами, мы ожидаем, что услуга Сбера по переводу рупий будет востребована», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.
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