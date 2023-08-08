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НОВОСТИ

Тайвань в два раза увеличит численность военной полиции

11:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Тайваня намерены в два раза увеличить численность военной полиции, с 5 до 10 тыс. человек. Об этом сообщила газета «Тайбэй шибао».

По данным ее источников, соответствующая инициатива находится на рассмотрении правительства острова. Кроме того, дополнительный батальон военной полиции будет создан и дислоцирован на юге Тайбэя для личной охраны главы администрации Тайваня и других высших официальных лиц.

В настоящее время численность военной полиции составляет 5 тыс. человек из 210 тыс. военнослужащих вооруженных сил острова. В ее состав входят пять батальонов, которые дислоцированы в Тайбэе. В их числе 211-й и 332-й батальоны, которые с отвечают за личную защиту, соответственно, главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и ее заместителя Лай Циндэ.

В отличии от аналогичных видов вооруженных сил иностранных армий, военная полиция Тайваня выполняет задачи по предотвращению покушений и попыток захвата высших официальных лиц острова, охраняет объекты стратегической инфраструктуры, а также занимается контрразведывательной и противодиверсионной деятельностью.

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