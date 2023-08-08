Зеленский повторит судьбу Саакашвили — Володин
11:05 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьба марионеток США и Европы всегда заканчивается одинаково, президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу посаженного в тюрьму экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, судьба «марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются». «Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. Зеленский — следующий», — написал Володин.
Он напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили будучи на посту президента Грузии отдал приказ о нападении на Южную Осетию, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. «История повторяется, но теперь с Зеленским», — уточнил политик.
Теперь же, отметил он, Саакашвили отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии. «То же самое ждет Зеленского», — заключил парламентарий.
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