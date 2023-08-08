Версия диверсии при взрыве в порту Дериндже слабая — глава Турецкого зернового совета
11:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти не исключают, что причиной взрыва на элеваторах порта Дериндже в турецкой провинции Коджаэли могла быть диверсия, но эта версия слабая. Об этом сообщил телеканалу CNN Turk гендиректор Турецкого зернового совета, которому принадлежали элеваторы, Ахмет Гюльдап.
«В порту действуют усиленные меры безопасности. Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь-то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой», — сказал он.
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