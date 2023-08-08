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Почти 2 тыс. нелегальных мигрантов ежедневно прибывают из Мексики в штат Аризона

11:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый день границу США и Мексики через штат Аризона незаконно пересекают около 1,9 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные пограничных служб.

По их информации, число нелегальных мигрантов, ежедневно прибывающих в город Тусон через границу с Мексикой, за последние дни увеличилось на 134%. Для сравнения: в июне границу нелегально пересекали 812 человек в день.

Телеканал отмечает, что за последние два года число смертей мигрантов на южной границе США достигло рекордных показателей. В 2022 году было зафиксировано 853 таких случая, в 2021 году — 546. С начала 2023 финансового года погибло 330 мигрантов, сообщает CBS. Основной причиной гибели стали экстремальные температуры, зачастую превышающие 40 градусов.

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