Почти 2 тыс. нелегальных мигрантов ежедневно прибывают из Мексики в штат Аризона
11:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый день границу США и Мексики через штат Аризона незаконно пересекают около 1,9 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные пограничных служб.
По их информации, число нелегальных мигрантов, ежедневно прибывающих в город Тусон через границу с Мексикой, за последние дни увеличилось на 134%. Для сравнения: в июне границу нелегально пересекали 812 человек в день.
Телеканал отмечает, что за последние два года число смертей мигрантов на южной границе США достигло рекордных показателей. В 2022 году было зафиксировано 853 таких случая, в 2021 году — 546. С начала 2023 финансового года погибло 330 мигрантов, сообщает CBS. Основной причиной гибели стали экстремальные температуры, зачастую превышающие 40 градусов.
НОВОСТИ
- 11:20 08.08.2023
- Версия диверсии при взрыве в порту Дериндже слабая — глава Турецкого зернового совета
- 11:05 08.08.2023
- Зеленский повторит судьбу Саакашвили — Володин
- 11:00 08.08.2023
- Тайвань в два раза увеличит численность военной полиции
- 10:32 08.08.2023
- Россия решит задачи СВО, раздавит врагов и добьется мира на своих условиях — Медведев
- 10:20 08.08.2023
- «Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа — Севгидромет
- 10:15 08.08.2023
- Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счета в банки Индии
- 10:05 08.08.2023
- В России запланирован переход на новую систему оплаты труда медиков с 2025 г. — Мурашко
- 10:00 08.08.2023
- Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов
- 09:56 08.08.2023
- Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами
- 09:32 08.08.2023
- Молдавию за последний год покинули около 100 тысяч жителей — глава делегации в МПА СНГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать