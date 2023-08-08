Создание 8 научно-производственных центров БПЛА планируется в РФ по нацпроекту до 2025 г.
12:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание восьми научно-производственных центров БПЛА планируется в России в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в течение 2024–2025 годов. Об этом по итогам образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в пресс-центре ТАСС сообщил исполнительный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг.
«В федеральном проекте по поддержке БАС, который создается в рамках утверждаемого нацпроекта, сеть научно-производственных центров (НПЦ) — это один из ключевых инструментов создания и развития отрасли. Правительство решает сейчас сложную задачу по балансировке бюджета по ключевым приоритетным направлениям, и вот сейчас в модели национального проекта заложено создание и поддержка трех центров в 2024-м и пяти центров в 2025 году», — сказал он.
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