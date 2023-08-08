МВД фиксирует новую тактику мошенников, вовлекающих россиян в диверсионную деятельность

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России зафиксировало новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре министерства.

«Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант — предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении.