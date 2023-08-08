В результате взрыва в порту повреждено 20% из 75 тыс. тонн зерна — администрация Эрдогана
12:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, опроверг домыслы о том, что в результате взрыва на элеваторах в порту Дериндже пропало 8 млн тонн зерна.
«Общая вместимость элеваторов в Дериндже составляет 95 тыс. тонн. В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн. Согласно предварительным данным, около 20% этих запасов было повреждено. Соответственно, утверждение о том, что пропало 8 млн тонн запасов, не соответствует действительности», — говорится в заявлении центра. Подобные утверждения ранее появились в соцсетях.
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