ВC Нигера перебросили в столицу подкрепление, готовясь к возможной интервенции — CNN

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) Нигера перебросили дополнительные силы в столицу — город Ниамей, готовясь к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, конвой из примерно 40 пикапов прибыл в столицу в ночь на понедельник, доставив военных из других частей страны, чтобы «успокоить общественность и подготовиться к потенциальному сражению».