Для профилактики гриппа Ростех направит в регионы России 69 млн доз вакцин
12:12 08.08.2023
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех приступил к отгрузкам вакцин против гриппа в регионы России. Препараты будут применяться для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок при подготовке к новому эпидемическому сезону. Поставки выполняются по госзаказу Минздрава России и будут реализованы в два этапа.
На первом этапе поставок в срок до 1 сентября «Нацимбио» направит в медучреждения страны 30,7 млн доз препаратов. Регионы получат трехвалентные вакцины «Совигрипп» (20,7 млн доз) и четырехвалентные – «Ультрикс Квадри» (10 млн доз). Второй этап поставок начнется 1 сентября и продлится до конца ноября. Областным клиникам будут переданы еще 38,3 млн доз профилактических препаратов.
Вакцина «Ультрикс Квадри» поставляется в рамках Национального календаря профилактических прививок с 2019 года и обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух вирусов гриппа В. Именно такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для современных противогриппозных вакцин.
«Поставки стартовали штатно, согласно графику, предусмотренному госконтрактами. Первые отгрузки состоялись в адрес Дальневосточного федерального округа, – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров. – С 2018 года для выполнения программы Национального календаря профилактических прививок холдинг «Нацимбио» поставляет вакцины против гриппа, выпущенные исключительно в России по технологии полного производственного цикла – от действующего вещества до готовой лекарственной формы. Это обеспечивает предсказуемость поставок, а также исключает зависимость от зарубежных производителей».
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