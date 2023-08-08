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НОВОСТИ

С февраля 2022 года в РФ предотвратили 188 террористических преступлений — НАК

13:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы и спецслужбы с февраля 2022 года предотвратили в России 188 террористических преступлений. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания комитета, которое провел его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», — сообщили в НАК.

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