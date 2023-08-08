Белоруссия полностью компенсировала снижение экспорта в недружественные страны — Совмин
13:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия в первом полугодии полностью компенсировала снижение экспорта товаров на Украину и в недружественные страны ростом поставок в Россию и дружественные государства. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на заседании правительства.
«Рост экспорта товаров происходит преимущественно за счет экспорта в Россию и дружественные страны, рост — $5,6 млрд. Отрадно отметить, что мы полностью компенсировали снижение поставок в Украину и недружественные государства», — цитирует первого вице-премьера агентство БелТА.
Вместе с тем, Снопков констатировал, что темпы роста импорта товаров оказались более высокими, чем экспорт. «В результате в первом полугодии дефицит внешней торговли достиг $1,6 млрд против положительного сальдо за аналогичный период прошлого года по товарам — $125 млн», — уточнил он. Первый вице-премьер обратил особое внимание на «стремительный рост импорта непродовольственных потребительских товаров». «Таких товаров мы завезли на $1,4 млрд больше, чем экспортировали», — сказал первый замглавы правительства. «При этом продовольственных потребительских товаров мы экспортировали на $1 млрд больше. Примерный баланс, но вместе с тем тенденция не является позитивной», — отметил он.
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