Добыча урана в районе Гранд-Каньона будет запрещена из-за статуса национального памятника
13:32 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разработка урановых месторождений в районе национального парка «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона будет остановлена, поскольку эти территории получат статус национального памятника. Об этом сообщил помощник президента США Джо Байдена и национальный советник по вопросам климата Али Заиди.
«Завтра он (Байден — прим. ТАСС) объявит о создании нового национального памятника. Его площадь составит почти 1 млн акров (4,046 кв. км — прим. ТАСС)», — заявил Заиди на пресс-конференции в преддверии поездки американского лидера в Аризону. По его словам, «разработка урановых месторождений на территории памятника будет запрещена».
Как пояснил помощник президента США, особый статус будет присвоен этой территории в связи с тем, что на ней расположены 300 культурных объектов, которые рассказывают об истории и жизни коренных народов Америки.
В Национальной ассоциации горнодобывающей промышленности Соединенных Штатов (National Mining Association) считают, что подобные меры «заставят США полагаться на импорт урана из таких стран, как Россия», передает газета The New York Times. Однако в администрации Байдена утверждают, что на территории новой природоохранной зоны находится только 1,3% изведанных запасов урана в стране.
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