В правительстве Италии выступили против интервенции в Нигере
14:00 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Нигере необходимо найти мирное решение на фоне попытки государственного переворота, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни. В эфире Radio anch'io он отметил, что не поддерживает подготовку военного вторжения в страну для возвращения власти законному правительству.
«Мы работаем над тем, чтобы найти дипломатическое решение, мы совершенно точно должны предотвратить войну в Нигере. Конечно, демократия должна быть восстановлена, президент [Мохамед] Базум, безусловно, должен быть освобожден. Но мы не должны думать о военной интервенции, <...> о европейской военной интервенции, мы должны держаться подальше от любого типа интервенции», — пояснил Таяни.
«Нам нужно предотвратить худшее. Пока не прозвучит первый выстрел, всегда есть возможность разрешения этого кризиса по дипломатическим каналам», — заключил Таяни. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 14:32 08.08.2023
- Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
- 14:12 08.08.2023
- Два человека погибли и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
- 13:32 08.08.2023
- Добыча урана в районе Гранд-Каньона будет запрещена из-за статуса национального памятника
- 13:20 08.08.2023
- Белоруссия полностью компенсировала снижение экспорта в недружественные страны — Совмин
- 13:05 08.08.2023
- Украина и Запад пытаются уничтожить спутниковое телевидение в РФ - СМИ
- 13:00 08.08.2023
- С февраля 2022 года в РФ предотвратили 188 террористических преступлений — НАК
- 12:32 08.08.2023
- ВC Нигера перебросили в столицу подкрепление, готовясь к возможной интервенции — CNN
- 12:20 08.08.2023
- В результате взрыва в порту повреждено 20% из 75 тыс. тонн зерна — администрация Эрдогана
- 12:12 08.08.2023
- Для профилактики гриппа Ростех направит в регионы России 69 млн доз вакцин
- 12:05 08.08.2023
- МВД фиксирует новую тактику мошенников, вовлекающих россиян в диверсионную деятельность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать