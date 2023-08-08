В правительстве Италии выступили против интервенции в Нигере

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Нигере необходимо найти мирное решение на фоне попытки государственного переворота, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни. В эфире Radio anch'io он отметил, что не поддерживает подготовку военного вторжения в страну для возвращения власти законному правительству.

«Мы работаем над тем, чтобы найти дипломатическое решение, мы совершенно точно должны предотвратить войну в Нигере. Конечно, демократия должна быть восстановлена, президент [Мохамед] Базум, безусловно, должен быть освобожден. Но мы не должны думать о военной интервенции, <...> о европейской военной интервенции, мы должны держаться подальше от любого типа интервенции», — пояснил Таяни.

«Нам нужно предотвратить худшее. Пока не прозвучит первый выстрел, всегда есть возможность разрешения этого кризиса по дипломатическим каналам», — заключил Таяни. Газета.Ru